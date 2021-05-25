В отношении Навального возбудили третье уголовное дело

В отношении блогера Алексея Навального возбуждено третье уголовное дело. Об этом 25 мая сообщается на странице Навального в соцсетях.

Навальный сообщил на странице в Instagram, что к нему приходил «следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России», который и уведомил его о расследовании трех уголовных дел, в том числе об оскорблении судьи Веры Акимовой. Он также написал, что ему не пояснили, как именно он оскорбил судью.

Оппозиционер вину не признал и назвал своего уголовное преследование политически мотивированным.

Факт возбуждения третьего уголовного дела подтвердила адвокат Навального Ольга Михайлова.

«В настоящее время в отношении Навального расследуется три уголовных дела, последнее было возбуждено по статье «Неуважение к суду», выразившееся в оскорблении судьи. По всем уголовным делам Навальный проходит в качестве подозреваемого», — передает ее слова «Интерфакс».

Судья Акимова ранее, в апреле, признала оппозиционера виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, в адрес которого Навальный допускал оскорбительные выпады. В ходе слушания 29 апреля судья признала законным назначенный Навальному штраф в 850 тыс. рублей, суд оставил приговор в силе.

В отношении блогера также расследуются дела о хищении пожертвований основанному им «Фонду борьбы с коррупцией», признанному 27 апреля Минюстом РФ иноагентом, а также о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Навальному и лидерам организации грозит до четырех лет лишения свободы. Фигурантами дела кроме Навального стали его сторонники Леонид Волков и Иван Жданов.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по так называемому делу компании «Ив Роше».

Блогер на последнем заседании по делу о клевете в адрес ветерана присутствовал по видеосвязи, так как 2 февраля столичный Симоновский суд постановил отменить его условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.