Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В «Роскосмосе» создадут браслет для поиска детей и пожилых
Мир
Доказана вина капитана Ever Given в инциденте с судном в Суэцком канале
Культура
Франшиза «Пила» собрала в мировом прокате более $1 млрд
Мир
Главы МИД России и Белоруссии обсудили инцидент с самолетом Ryanair
Мир
Зеленский предложил увеличить численность ВС Украины
Общество
Россиянину выдали непрошенный кредит под 365% годовых
Мир
Джонсон призвал власти Белоруссии отпустить Протасевича
Политика
Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в семи субъектах РФ
Политика
Лавров допустил урегулирование части разногласий в отношениях с США

В отношении Навального возбудили третье уголовное дело

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В отношении блогера Алексея Навального возбуждено третье уголовное дело. Об этом 25 мая сообщается на странице Навального в соцсетях.

Последний бот: что ждет сторонников Навального после роспуска штабов
Финансирование сети и ее работу решили свернуть ради ухода руководства от уголовного преследования, полагают эксперты

Навальный сообщил на странице в Instagram, что к нему приходил «следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России», который и уведомил его о расследовании трех уголовных дел, в том числе об оскорблении судьи Веры Акимовой. Он также написал, что ему не пояснили, как именно он оскорбил судью.

Оппозиционер вину не признал и назвал своего уголовное преследование политически мотивированным.

Факт возбуждения третьего уголовного дела подтвердила адвокат Навального Ольга Михайлова.

«В настоящее время в отношении Навального расследуется три уголовных дела, последнее было возбуждено по статье «Неуважение к суду», выразившееся в оскорблении судьи. По всем уголовным делам Навальный проходит в качестве подозреваемого», — передает ее слова «Интерфакс».

Судья Акимова ранее, в апреле, признала оппозиционера виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, в адрес которого Навальный допускал оскорбительные выпады. В ходе слушания 29 апреля судья признала законным назначенный Навальному штраф в 850 тыс. рублей, суд оставил приговор в силе.

В отношении блогера также расследуются дела о хищении пожертвований основанному им «Фонду борьбы с коррупцией», признанному 27 апреля Минюстом РФ иноагентом, а также о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Навальному и лидерам организации грозит до четырех лет лишения свободы. Фигурантами дела кроме Навального стали его сторонники Леонид Волков и Иван Жданов.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по так называемому делу компании «Ив Роше».

Блогер на последнем заседании по делу о клевете в адрес ветерана присутствовал по видеосвязи, так как 2 февраля столичный Симоновский суд постановил отменить его условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021