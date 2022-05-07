Изображение бабушки со Знаменем Победы появится в Цхинвале

Баннеры героев Великой Отечественной войны начали развешивать на улицах Северной и Южной Осетии. Так, баннер с изображением бабушки, держащей в руках Знамя Победы, вывесят в Цхинвале в Южной Осетии. Об этом в субботу, 7 мая, агентству «Рес» сообщил директор государственного унитарного предприятия «Ир-Дизайн» Роман Кокоев.

Кокоев уточнил, что восьмиметровый вертикальный плакат вывесят на перекрестке улиц Исака Харебова. По его словам, баннер планируется установить 8 мая.

6 мая в Цхинвале началась подготовка к празднованию Дня Победы. Например, на Театральной площади коммунальщики начали устанавливать трибуны и сцены. При этом плакат с изображением знаменитой бабушки можно будет увидеть на перекрестке улиц Исака Харебова и Героев.

«На Театральной площади работники ЖЭК занимаются установкой трибун и сцены. Приступили к работам сегодня, и поскольку процесс весьма трудоемкий, работы будут завершены завтра. В субботу сотрудники ГУП «Ир-Дизайн» приступят к перетяжке флагов», — отметин Кокоев.

7 апреля в Сети получила резонанс история бабушки, которая вышла со Знаменем Победы к солдатам ВСУ, поначалу приняв их за россиян. После того как украинские военные отобрали у нее знамя и растоптали его, женщина наотрез отказалась от предложенного ими пакета с продуктами, заявив, что за красный флаг погибали ее родители.

После пожилая женщина с флагом стала героем многочисленных стрит-арт-объектов. Так, в Воронеже ее скульптуру изготовил резчик по дереву Александр Ивченко. Художники в Екатеринбурге изобразили украинскую бабушку в виде граффити. На Урале отметили, что женщина стала настоящим символом смелости и достоинства.