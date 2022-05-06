Пентагон назвал Китай главным соперником США

Американские власти в соответствии с новой редакцией стратегии национальной обороны продолжат считать основным стратегическим соперником Китай. Об этом в пятницу, 6 мая, заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на конференции, организованной президентским фондом имени Рональда Рейгана.

«Наша стратегия национальной обороны в полной мере учитывает угрозу со стороны России в Европе и за ее пределами, но... КНР является для наших ВС наиболее серьезным стратегическим соперником и основным вызовом», — цитирует замглавы Пентагона RT.

В тексте стратегии национальной безопасности на 2022 год, подготовленной министерством обороны США, Китай также назван основным конкурентом и вызовом для Вашингтона.

Секретная стратегия национальной обороны была передана конгрессу. Подчеркивается, что документ отражает намерения Пентагона по продвижению и защите жизненно важных национальных интересов США, в число которых входит безопасность американского народа, процветание Америки, а также отстаивание демократических ценностей.

4 мая сообщалось, что Пекин поручил правительственным ведомствам провести стресс-тестирование для изучения последствий для экономики в случае условного введения санкций, аналогичных введенным в отношении России ограничительным мерам.

Причины проведения тестирования не уточняются, но, по словам источника, это «была естественная реакция», учитывая тесные отношения Китая с РФ.

Ранее, 30 мая, в Китае предположили, что американская стратегия, заключающаяся в ослаблении России, приведет к глобальному конфликту великих держав, пишет «Ридус».

Западные страны ввели ряд новых санкций против России на фоне спецоперации по защите Донбасса.

Ранее, 4 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о шестом пакете антироссийских санкций. По ее словам, Евросоюз предложит запретить импорт российской нефти и вещание в Евросоюзе трех крупных государственных телеканалов России. Кроме того, Bloomberg со ссылкой на документ сообщил, что Еврокомиссия предлагает запретить продавать или передавать российским гражданам и юридическим лицам недвижимость на территории Евросоюза.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций. По его словам, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

Ранее, 3 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых стран. Документ в том числе запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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