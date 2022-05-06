Прямой эфир
Мир
WSJ сообщила о прекращении поставок гаджетов Lenovo и Xiaomi в Россию
Мир
МИД Эстонии вызвал посла России из-за критики главы министерства
Культура
Римас Туминас покинет должность худрука Театра имени Вахтангова
Мир
Пентагон назвал Китай главным соперником США
Мир
Взрыв прогремел в отеле напротив гаванского Капитолия
Мир
Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая
Общество
Почти 17,7 тыс. человек в Москве вакцинировались от клещевого энцефалита
Мир
Bloomberg узнал о планах G7 обсудить с Зеленским санкции против России
Мир
В Финляндии заявили о невозможности продолжать прежние отношения с РФ
Экономика
В марте импорт российской нефти в Финляндию сократился на 70%
Общество
Юрист назвала правила безопасного обмена валют

Пентагон назвал Китай главным соперником США

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Costfoto
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские власти в соответствии с новой редакцией стратегии национальной обороны продолжат считать основным стратегическим соперником Китай. Об этом в пятницу, 6 мая, заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на конференции, организованной президентским фондом имени Рональда Рейгана.

Запретный удар: какие меры Москва приняла в ответ на санкции
И как новые ограничения повлияют на операции российских граждан и компаний

«Наша стратегия национальной обороны в полной мере учитывает угрозу со стороны России в Европе и за ее пределами, но... КНР является для наших ВС наиболее серьезным стратегическим соперником и основным вызовом», — цитирует замглавы Пентагона RT.

В тексте стратегии национальной безопасности на 2022 год, подготовленной министерством обороны США, Китай также назван основным конкурентом и вызовом для Вашингтона.

Секретная стратегия национальной обороны была передана конгрессу. Подчеркивается, что документ отражает намерения Пентагона по продвижению и защите жизненно важных национальных интересов США, в число которых входит безопасность американского народа, процветание Америки, а также отстаивание демократических ценностей.

4 мая сообщалось, что Пекин поручил правительственным ведомствам провести стресс-тестирование для изучения последствий для экономики в случае условного введения санкций, аналогичных введенным в отношении России ограничительным мерам.

Причины проведения тестирования не уточняются, но, по словам источника, это «была естественная реакция», учитывая тесные отношения Китая с РФ.

Ранее, 30 мая, в Китае предположили, что американская стратегия, заключающаяся в ослаблении России, приведет к глобальному конфликту великих держав, пишет «Ридус».

Западные страны ввели ряд новых санкций против России на фоне спецоперации по защите Донбасса.

Ранее, 4 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о шестом пакете антироссийских санкций. По ее словам, Евросоюз предложит запретить импорт российской нефти и вещание в Евросоюзе трех крупных государственных телеканалов России. Кроме того, Bloomberg со ссылкой на документ сообщил, что Еврокомиссия предлагает запретить продавать или передавать российским гражданам и юридическим лицам недвижимость на территории Евросоюза.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций. По его словам, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

Ранее, 3 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых стран. Документ в том числе запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022