Guardian узнала о проведении Китаем «стресс-тестирования» на случай санкций

Пекин поручил правительственным ведомствам провести «стресс-тестирование» для изучения последствий для экономики в случае условного введения санкций, аналогичных введенным в отношении России ограничительным мерам. Об этом 4 мая сообщила газета Guardian со ссылкой на источники.

Отмечается, что изучением этого вопроса занимаются ведомства от банковского регулирования до международной торговли. Рассмотрение началось примерно в конце февраля – начале марта.

«Те, кто участвует в этом тестировании, изучают действия в отношении России в качестве основы для мер реагирования Китая, если Запад будет относиться к стране таким же образом. Этот стресс-тест включает в себя ряд методологий, включая моделирование», — приводит слова источника издание.

Причины проведения тестирования не уточняются, но, по словам источника, это «была естественная реакция», учитывая тесные отношения Китая с РФ.

«С точки зрения Пекина, если западные союзники во главе с США могли принять такие меры против Москвы, они могли бы сделать то же самое и в отношении Китая. Поэтому им необходимо знать, насколько на самом деле устойчива страна», — сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Пекине Тун Чжао.

В то же время экс-советник Джона Керри по экономическим санкциям в Госдепартаменте США Эдвард Фишман подчеркивает, что ни одна экономика стран не застрахована от тех финансовых санкций, которые применил Запад. По мнению Фишмана, ограничения в отношении Китая могли бы быть введены в определенных стратегических областях.

Западные страны ввели ряд новых санкций против России на фоне спецоперации по защите Донбасса.

Ранее 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о шестом пакете антироссийских санкций. По ее словам, Евросоюз предложит запретить импорт российской нефти и вещание в Евросоюзе трех крупных государственных телеканалов России. Кроме того, Bloomberg со ссылкой на документ сообщило, что Еврокомиссия предлагает запретить продавать или передавать российским гражданам и юридическим лицам недвижимость на территории Евросоюза.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций. По его словам, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

Ранее, 3 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых стран. Документ в том числе запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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