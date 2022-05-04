Еврокомиссия предложила запретить россиянам покупать недвижимость в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) в рамках шестого пакета санкций против РФ предлагает запретить продавать или передавать российским гражданам и юридическим лицам недвижимость на территории Евросоюза (ЕС). Об этом 4 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

«Предложение ЕК приостановит сделки по собственности с российскими гражданами, резидентами и компаниями, запрещая прямую или косвенную продажу или передачу «прав собственности в недвижимом имуществе, расположенном на территории ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможный запрет будет распространяться на россиян, не являющихся гражданами государств ЕС и не имеющих вида на жительство в странах сообщества.

Ранее в этот день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что шестой пакет антироссийских санкций будет представлен 4 мая. По ее словам, ЕС предложит запретить импорт российской нефти, вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России, а также отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT.

Вместе с тем стало известно, что Великобритания вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов за освещение событий на Украине. Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения.

новые санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите мирных жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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