Прямой эфир
Экономика
Европа попросила у России больше газа
Мир
В США снова выросли цены на бензин
Экономика
В Венгрии заявили о невозможности поддержки эмбарго на импорт российской нефти
Экономика
Путин ввел порядок выплаты прибыли российских компаний зарубежным лицам
Экономика
Постпредам стран ЕС не удалось согласовать эмбарго на российскую нефть
Мир
Число пострадавших из-за обстрела нефтебазы в Макеевке увеличилось до 11
Мир
Оппозиция на заседании парламента потребовала отставки Пашиняна
Мир
В НАТО заявили о планах расширения военного присутствия на востоке Европы
Мир
Россия запретила въезд премьер-министру Японии и еще 62 гражданам
Мир
Maersk потеряла $700 млн после ухода с российского рынка
Общество
Поврежденный железнодорожный мост восстановили в Курской области
Сюжет:

Еврокомиссия предложила запретить россиянам покупать недвижимость в ЕС

Bloomberg: ЕС хочет запретить физлицам и организациям из РФ покупать недвижимость в Европе
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еврокомиссия (ЕК) в рамках шестого пакета санкций против РФ предлагает запретить продавать или передавать российским гражданам и юридическим лицам недвижимость на территории Евросоюза (ЕС). Об этом 4 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

«Цап-царап»: что особенного в параллельном импорте и как он скажется на ценах
В ближайшее время по новой схеме в Россию возобновятся поставки одежды, техники и прочих товаров

«Предложение ЕК приостановит сделки по собственности с российскими гражданами, резидентами и компаниями, запрещая прямую или косвенную продажу или передачу «прав собственности в недвижимом имуществе, расположенном на территории ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможный запрет будет распространяться на россиян, не являющихся гражданами государств ЕС и не имеющих вида на жительство в странах сообщества.

Ранее в этот день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что шестой пакет антироссийских санкций будет представлен 4 мая. По ее словам, ЕС предложит запретить импорт российской нефти, вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России, а также отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT.

Вместе с тем стало известно, что Великобритания вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов за освещение событий на Украине. Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения.

новые санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите мирных жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022