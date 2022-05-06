В Минсельхозе зафиксировали замедление темпов роста цен на сахар

Минсельхоз РФ фиксирует замедление темпов роста стоимости сахара после периода ажиотажного спроса. Об этом сказали «Известиям» в ведомстве в пятницу, 6 мая.

По данным министерства на 4 мая, за прошедшую неделю цены производителей на эту продукцию фактически остались неизменными, повысившись только на 0,8% за месяц.

«Стабилизации ценовой ситуации в дальнейшем будет способствовать временное ограничение экспорта сахара из России до 31 августа текущего года включительно, а также действие тарифной льготы для беспошлинного ввоза в страну сахара и сахара-сырца», — сказали в пресс-службе Минсельхоза.

Кроме того, в 2022 году планируется увеличить посевные площади под сахарной свеклой, что позволит произвести достаточно продукции для полного удовлетворения внутренних потребностей, добавили в министерстве.

Однако в конце апреля средняя стоимость сахара у производителей составляла 63,1 рубля за 1 кг, что в 1,8 раза больше прошлогоднего показателя — +75% к апрелю 2021 года, речь идет о данных субъектов. Об этом говорится в письме Минсельхоза в правительство «О ценах производителей по состоянию на 27 апреля», с которым ознакомились «Известия». Согласно документу, это самая активная динамика по росту стоимости продуктов, если не учитывать сезонного подорожания овощей за счет импорта — к примеру, в 3,5 раза подорожала белокочанная капуста. Минсельхоз подчеркнул в письме, что РФ уже ввела тарифную льготу на ввоз 300 тыс. т сахара плюс ограничила его экспорт до конца августа.

Получается, что розничная цена сахара выше на 20% относительно средней стоимости у производителей. Как уточнили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), она колеблется между 75 и 77 рублями за 1 кг, сказал председатель президиума организации Игорь Караваев. По его данным, средняя закупочная цена, по которой поставщики поставляют сахар-песок в магазины торговых сетей — членов АКОРТ, составляет около 76 рублей за 1 кг. То есть крупнейшие торговые сети реализуют эту продукцию с минимальной и иногда даже отрицательной наценкой.

«В конце апреля мы закупили сахар у производителей по цене 66 рублей за 1 кг, его нужно было самостоятельно вывезти с завода в мешке. С учетом доставки и фасовки для сети стоимость 1 кг продукции выросла примерно на 7–12 рублей в зависимости от региона. Итого себестоимость товара для торговой сети составила от 73 до 78 рублей», — сказали «Известиям» в торговой сети «Верный».

Там добавили, что держат полочную цену на этот продукт в районе 76 рублей за килограмм. Сейчас у сети нет сложностей с покупкой сахара у заводов. В «Верном» сформирован существенный товарный запас, которого хватит примерно на 1,5 месяца, подчеркнули там.

Цены, по которым ритейлеры закупают те или иные товары у поставщиков, могут отличаться от стоимости продукции у производителя из-за расходов, которые возникают при движении продукции по товаропроводящей цепочке, добавили в X5 Group. Например, это могут быть логистические затраты (расходы на топливо, запчасти, на поддержание состояния автотранспорта), расходы на упаковку, хранение товара на складах дистрибьютора, расходы на персонал, налоги, аренда.

Сейчас поставки сахара идут в штатном режиме, добавили в компании. Группа располагает достаточными запасами, они превышают уровень конца февраля и начала марта, и их хватит минимум на шесть недель. В конце марта потребительский спрос на сахар начал снижаться: в конце апреля он был более чем в шесть раз ниже пиковых значений предыдущих месяцев, заключили в X5 Group.

«В цену товара помимо себестоимости его производства включают необходимые расходы всех участников товародвижения — например, заработная плата сотрудников, аренда помещений, сопутствующие материалы, топливо, электроэнергия, закупка и ремонт оборудования, транспортные расходы и многие другие», — отметили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

В целом предприятия розничной торговли транслируют на полку цены производителей и поставщиков, рассказали в ведомстве. При этом сети неохотно идут на повышение цен ввиду того, что низкие цены являются их конкурентным преимуществом, указали там.

Минпромторг подчеркнул, что сейчас у торговли нет проблем с поставками сахара: объемы продаж ниже стандартного уровня.

20 апреля сообщалось, что за период с 9 по 15 апреля стоимость сахара в России снизилась на 0,3%. Это произошло впервые с марта 2021 года. Так, в 46 регионах за этот период цена на этот товар снизилась на 0,2–4,4%. В шести субъектах цены не изменились, а в 33 — выросли на 0,1–5,6%.

1 апреля торговые сети рассказали «Известиям» о снижении ажиотажного спроса на сахар, который наблюдался в конце февраля — начале марта, что привело к снижению цен на этот продукт в магазинах.

30 марта Минпромторг зафиксировал падение продаж сахара на 21%.

9 марта в Госдуме предложили законодательно закрепить цены на социально значимые товары. Там отметили, что рост цен на импортную продукцию можно понять, но подорожание российских товаров «связано с желанием коммерсантов зафиксировать свою прибыль в валюте и нажиться на общей непростой ситуации».