МИД: Россия не намерена применять ядерное оружие во время операции на Украине

Замдиректора департамента информации и печати российского МИДа Алексей Зайцев заявил, что Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

В ходе брифинга в пятницу, 6 мая, он подчеркнул, что Москва придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не будет победителя.

«Нам неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в специальной военной операции ядерного оружия», — приводит слова Зайцева RT.

Зайцев отметил, что применения Россией оружия массового уничтожения прописаны в доктринальных документах руководства страны, и о ситуациях, подобных нынешнему конфликту с Киевом, в них речи не идет, отмечает НСН.

Он назвал подобные провокационные заявления «намеренной ложью» и добавил, что РФ ожидает от украинской стороны и ее западных партнеров каких угодно провокаций: «Нам приходится быть готовыми к любому развитию событий в медиаполе и непосредственно на земле», — пишет «Ридус».

Российский дипломат подчеркнул, что Россия намерена продолжать придерживаться принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей» и подобная война «не должна быть развязана». По его словам, именно Москва смогла убедить Вашингтон, а также всю ядерную пятерку подтвердить приверженность этому принципу, пишет сайт kp.ru.

Ранее 6 мая посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не угрожает США и европейским государствам, а лишь предупреждает о возможных рисках, которые возникают из-за вмешательства стран НАТО в проводимую РФ спецоперацию, отмечает телеканал «Звезда». Он также напомнил, что условия применения ядерного оружия закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», сообщает телеканал «360».

1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные журналисты исказили его заявление о ядерной войне. По его словам, такое перевирание не делает чести западной журналистике. Главе российского МИДа в интервью итальянской телекомпании Mediaset задали вопрос, где было отмечено, что после его «заявления о возможности ядерной, третьей мировой войны весь мир задает себе вопрос — это реальный риск?»

30 апреля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны. Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания всё больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, «а с ними и всё НАТО, позиционирующее себя ядерным альянсом».

19 апреля Лавров также заявлял, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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