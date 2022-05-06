Большинство австрийцев выступило против членства Австрии в НАТО и Украины в ЕС

Опрос жителей Австрии показал, что большинство граждан выступают против вступления своей страны в НАТО, а также не поддерживают возможное членство Украины в Европейском союзе (ЕС). Такие данные приводит 6 мая Австрийское агентство печати, опубликовав результаты мониторинга общественного мнения Института демоскопии и анализа данных по случаю предстоящего 9 мая Дня Европы.

В опросе приняла участие одна тысяча человек старше 16 лет. Как выяснилось, 75% респондентов — против вступления Австрии в НАТО и только 14% опрошенных — за. При этом 46% из них не хотят вступления Украины в Евросоюз, а 38% хотели бы видеть ее в ЕС.

Кроме того, 83% опрошенных выразили желание, чтобы страны — члены ЕС — теснее координировали политику безопасности и обороны. Как указал руководитель института Кристоф Хазельмайер, укреплению такого мнения поспособствовал конфликт на Украине.

Весной этого года Австрия возобновила участие в партнерской программе с НАТО. Как сообщили тогда в МИД страны, новая программа важна для австрийских вооруженных сил для всестороннего участия в учениях и тренировочных мероприятиях Североатлантического альянса и международных операциях по урегулированию кризисов в рамках НАТО, ЕС и ООН.

Накануне, 5 мая, член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер сообщил, что Австрия поставила под вопрос свой статус нейтрального посредника при решении международных конфликтов, так как ввела санкции против России и заняла сторону НАТО в ситуации на Украине. Хайдер добавил, что нейтральный статус Австрии закреплен в конституции страны с 1955 года и подтверждается тем, что она не входит в Североатлантический альянс.

24 апреля в Киеве оценили отрицательную позицию Австрии по поводу вступления Украины в ЕС. По словам представителя министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, позиция министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга не давать Украине членство в Евросоюзе (ЕС) является стратегически недальновидной.

23 апреля Шалленберг заявил о нецелесообразности полноправного членства Украины в Евросоюзе. Он указал на необходимость поиска другой модели связи с государством и призвал проявить гибкость.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.