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В Киеве оценили позицию Австрии о вступлении Украины в Евросоюз

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Позиция министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга не давать Украине членство в Евросоюзе (ЕС) является стратегически недальновидной, заявил в воскресенье, 24 апреля, представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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«Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы», — заявил Николенко, подчеркнув отказ министра признавать поддержку большинства граждан стран – учредителей союза. Слова представителя МИД привело издание «Европейская правда».

Он также напомнил слова главы МИДа Дмитрия Кулебы о том, что Украина в данный момент платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских стран, чья необъективная оценка реальности уже заметно ослабила государства.

23 апреля Шалленберг заявил о нецелесообразности полноправного членства Украины в Евросоюзе. Он указал на необходимость поиска другой модели связи с государством и призвал проявить гибкость.

20 апреля политолог Аждар Куртов заявил «Известиям», что Украина вряд ли может рассчитывать на членство в Евросоюзе в краткосрочной и среднесрочной перспективах. По его словам, традиционно на протяжении всех лет существования ЕС сначала государства-претенденты обязаны были войти в состав Североатлантического альянса. Как пояснил эксперт, это была своеобразная проверка на лояльность.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. Посол ЕС получил два тома заполненного опросника.

На следующий день официальный представить Еврокомиссии Эрик Мамер подтвердил получение Евросоюзом первой части опросника по предоставлению Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

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