В Австрии выступили против полноправного членства Украины в Евросоюзе

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил о нецелесообразности полноправного членства Украины в Евросоюзе (ЕС). Его слова приводит газета Heute.

В ходе выступления на саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге 23 апреля министр указал на необходимость найти другую модель установления связи между Украиной и ЕС. По его словам, в этом вопросе важно проявить гибкость.

При этом Шалленберг поддержал дальнейшее укрепление отношений Киева и Брюсселя.

«Мы экспортируем наш западный образ жизни», — заявил он.

20 апреля политолог Аждар Куртов заявил «Известиям», что Украина вряд ли может рассчитывать на членство в Евросоюзе в краткосрочной и среднесрочной перспективах. По его словам, традиционно на протяжении всех лет существования ЕС сначала государства-претенденты обязаны были войти в состав Североатлантического альянса. Как пояснил эксперт, это была своеобразная проверка на лояльность.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. Посол ЕС получил два тома заполненного опросника.

На следующий день официальный представить Еврокомиссии Эрик Мамер подтвердил получение Евросоюзом первой части опросника по предоставлению Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС.

10 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что обычно процесс вступления страны в Евросоюз занимает годы, однако ситуация с Украиной экстраординарная. По ее словам, Украина, без сомнения, является частью европейской семьи.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.