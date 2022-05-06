Власти Томска решили не устанавливать понтонный дублер Коммунального моста

Власти Томска решили не устанавливать понтонный дублер на время ремонта Коммунального моста. Причиной стало сильное течение в реке Томи, а также высокая стоимость наплавной конструкции.

Ремонт Коммунального моста должен начаться после 10 мая. В течение двух лет две полосы из четырех будут закрыты. Кроме того, в 2022 году для дачников не будет доступен речной трамвайчик. Чтобы избежать пробок, спикер гордумы Чингис Акатаев предложил рассмотреть вопрос об установке понтонного дублера.

Вероятную схему движения рассмотрел петербургский институт Гипростроймост. Специалисты указали, что для установки понтонного моста в Томи слишком быстрое течение. Кроме того, во время паводка перепады уровня воды могут достигать 10 м. Скорость движения по мосту не могла бы превышать 20 км/ч, что не позволит разгрузить транспортный поток. Об этом пишет РИА «Томск».

«Вторая причина, почему от наплавного моста мы решили отказаться, — это его стоимость. Чтобы соединить берега в этом месте, понадобится более 30 понтонов, которые ориентировочно обойдутся в 630 млн рублей. Даже если город найдет средства, построить понтоны получится не раньше 2024 года», — отметил Акатаев.

Во время ремонта моста планируется ввести реверсивное движение.