Где и во сколько смотреть парад Победы на Красной площади

9 мая в России отмечается 77-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне.

Главное событие 9 мая — парад Победы, который начнется в 10:00 под бой кремлевских курантов. Прямая трансляция с Красной площади организована на телеканале «Известия» — в Москве 26-й кнопке в пакетах кабельных операторов. Смотреть онлайн бесплатно также можно на сайте iz.ru.

Принимать парад будет министр обороны России Сергей Шойгу. Ориентировочно в 10:15 мск с поздравительной речью выступит президент Владимир Путин.

После обращения российского лидера по центру столицы пройдут 11 тыс. человек — представители всех видов Вооруженных сил и родов войск. Механизированную колонну техники возглавит танк Т-34-85. За ним проследуют современные образцы машин пехоты.

Воздушную часть откроют военные вертолеты, в том числе самый большой в мире Ми-26. Следом пролетят стратегические ракетоносцы, бомбардировщики, истребители, особая модификация МиГ-31И, разработанная для запуска «Кинжала».

В небе над Москвой появятся Су-24МР и МиГ-29. Они впервые представят полетный порядк Z — символ спецоперации по защите Донбасса.

Закрывать парад будут штурмовики Су-25, которые по традиции окрасят небо в цвета флага Российской Федерации.

После торжеств на Красной площади в Москве и других городах России состоятся концерты, в 15:00 мск — шествие «Бессмертного полка», в 22:00 — праздничный салют.

В материале «Известий» — полная программа мероприятий 9 мая 2022 года.