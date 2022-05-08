Прямой эфир
Сюжет:

Где и во сколько смотреть парад Победы на Красной площади

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

9 мая в России отмечается 77-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне.

Главное событие 9 мая — парад Победы, который начнется в 10:00 под бой кремлевских курантов. Прямая трансляция с Красной площади организована на телеканале «Известия» — в Москве 26-й кнопке в пакетах кабельных операторов. Смотреть онлайн бесплатно также можно на сайте iz.ru.

Карта памяти: как побывать на Параде Победы
Программа мероприятий 9 мая 2022 года в России и на освобожденных территориях

Принимать парад будет министр обороны России Сергей Шойгу. Ориентировочно в 10:15 мск с поздравительной речью выступит президент Владимир Путин.

После обращения российского лидера по центру столицы пройдут 11 тыс. человек — представители всех видов Вооруженных сил и родов войск. Механизированную колонну техники возглавит танк Т-34-85. За ним проследуют современные образцы машин пехоты.

Воздушную часть откроют военные вертолеты, в том числе самый большой в мире Ми-26. Следом пролетят стратегические ракетоносцы, бомбардировщики, истребители, особая модификация МиГ-31И, разработанная для запуска «Кинжала».

В небе над Москвой появятся Су-24МР и МиГ-29. Они впервые представят полетный порядк Z — символ спецоперации по защите Донбасса.

Закрывать парад будут штурмовики Су-25, которые по традиции окрасят небо в цвета флага Российской Федерации.

После торжеств на Красной площади в Москве и других городах России состоятся концерты, в 15:00 мск — шествие «Бессмертного полка», в 22:00 — праздничный салют.

В материале «Известий» — полная программа мероприятий 9 мая 2022 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022