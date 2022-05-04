Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в небе над Москвой

Днем в среду, 4 мая, в Москве состоялась репетиция воздушной части Парада Победы.

Горожане заметили шесть самолетов, которые «нарисовали» в небе триколор.

В Параде Победы примут участие 77 самолетов и вертолетов — символично с количеством лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

В финале парада 9 мая в небе над столицей пронесутся девять самолетов пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в построении «кубинский бриллиант» и шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасят небо в цвета флага России.

28 апреля на Красной площади состоялась первая ночная тренировка к военному параду. В репетиции приняли участие пешие парадные расчеты и механизированная колонна. 18 апреля Минобороны РФ сообщило, что в военном параде примут участие 11 тыс. военных.

В связи с подготовкой к празднованию Дня Победы в городе перекроют движение по ряду улиц. В частности, 4 мая будут перекрыты участки улицы Тверской от Моховой улицы до Тверского бульвара, а также от Большой Бронной до Большой Садовой улицы; участок 1-й Тверской-Ямской улицы от Большой Садовой до улицы Гашека.