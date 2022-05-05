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Сенатор Цеков прокомментировал задержание украинского блогера Шария

Сенатор Цеков: задержание Шария продолжает рушить миф о справедливости в западной демократии
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Фото: соцсети
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков 5 мая заявил, что задержание украинского оппозиционного блогера и политика Анатолия Шария продолжает рушить миф о существовании справедливости в западной демократии.

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«Задержание Шария является вопиющим нарушением прав человека. Такие решения продолжают разрушать миф о существовании справедливости в западной демократии. Страны ЕС и США давно стали далеки от справедливости. С ними нельзя иметь дело», — сказал Цеков «РИА Новости».

Ранее в этот день Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что еще 4 мая правоохранительные органы Испании задержали Шария. Он подозревается в государственной измене, дело в его отношении было возбуждено в ноябре 2020 года. Кроме того, по мнению следователей СБУ, блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Шария будут судить на родине. По его словам, блогер «точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия».

Политолог Марат Баширов поделился мнением с «Известиями», что Шарий вряд ли будет экстрадирован на родину. Баширов пояснил, что блогер имеет статус беженца, а значит, перед экстрадицией испанские власти будут вынуждены провести судебный процесс, в ходе которого украинская сторона должна будет доказать, что он совершил преступления.

Позже сообщалось, что испанская сторона ожидает запрос от Украины об экстрадиции Шария. Отмечалось, что блогер остался на свободе, но у мужчины забрали паспорт и он обязан не покидать территорию Испании.

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