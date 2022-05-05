Прямой эфир
Политика
В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины
Мир
Посол РФ в Уругвае сообщил об информационном саботаже против Москвы
Мир
В OMV заявили о неготовности Европы к отказу от российского газа
Общество
Парады в честь Дня Победы пройдут в 28 российских городах
Мир
Российский дипломат обвинил Киев в утаивании данных о гумкоридорах России
Мир
Премьер Японии прокомментировал запрет на въезд в Россию для японских политиков
Армия
Военнослужащие РФ передали около 10 т гумпомощи в поселения ЛНР
Общество
Больные муковисцидозом попросили Минздрав увеличить им время приема у врачей
Общество
За год доля студий в новостройках России выросла на 58%
Экономика
Бизнес начал избавляться от торговых центров
Мир
Военные РФ раздали жителям Херсонской области Георгиевские ленты
Сюжет:

В OMV заявили о неготовности Европы к отказу от российского газа

В австрийской нефтяной компании OMV заявили о неготовности Европы к отказу от российского газа
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европа не готова к запрету на поставку газа из России. Об этом в четверг, 5 мая, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.

От газа до отказа: кто может остаться без сырья вслед за Польшей и Болгарией
И как решения российской компании скажутся на стоимости голубого топлива

«Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго, если только мы не готовы принять последствия, потому что нужно четко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России. Мы создали целевую группу по газу, чтобы проверить, какой вклад мы можем внести в поставки», — приводит газета Kurier слова Штерна.

Глава компании отметил, что прекращение поставок означало бы масштабные последствия для промышленности и экономики.

«Домашние хозяйства потребляют в среднем около 20% газа в год, около 35% нам необходимо для производства энергии и около 40% — для промышленности», — заключил Штерн.

29 апреля сообщалось, что OMV не ожидает остановки поставок газа из России. Отмечалось, что в случае кратковременных перебоев с поставками российского газа может использоваться газ из хранилищ для снабжения потребителей. Также можно потреблять голубое топливо с европейского рынка сжиженного природного газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны фактически украли довольно значительную сумму российских резервов.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России по защите Донбасса.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022