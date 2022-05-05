В OMV заявили о неготовности Европы к отказу от российского газа
Европа не готова к запрету на поставку газа из России. Об этом в четверг, 5 мая, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.
«Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго, если только мы не готовы принять последствия, потому что нужно четко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России. Мы создали целевую группу по газу, чтобы проверить, какой вклад мы можем внести в поставки», — приводит газета Kurier слова Штерна.
Глава компании отметил, что прекращение поставок означало бы масштабные последствия для промышленности и экономики.
«Домашние хозяйства потребляют в среднем около 20% газа в год, около 35% нам необходимо для производства энергии и около 40% — для промышленности», — заключил Штерн.
29 апреля сообщалось, что OMV не ожидает остановки поставок газа из России. Отмечалось, что в случае кратковременных перебоев с поставками российского газа может использоваться газ из хранилищ для снабжения потребителей. Также можно потреблять голубое топливо с европейского рынка сжиженного природного газа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны фактически украли довольно значительную сумму российских резервов.
23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России по защите Донбасса.