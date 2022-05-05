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Кардиохирург Бокерия рассказал о влиянии санкций на работу врачей

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Лео Бокерия
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Антироссийские санкции на поставках медицинских изделий для кардиохирургии не отразятся, так как производители и поставщики заинтересованы в российском рынке, рассказал «Известиям» в четверг, 5 мая, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, президент Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

«Мое глубочайшее убеждение состоит в том, что если будет финансирование, никаких проблем не будет. Те же люди, которые борются против нашей страны, прекрасно понимают, что это крайне отрицательный элемент, если они будут мешать лечению нашего населения. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса — крайняя заинтересованность производителей и поставщиков. Мы реально большой рынок», — сказал он.

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Бокерия добавил, что запаса импортных медицинских изделий до конца текущего и даже дольше хватит. По его мнению, было время, когда на российских пациентах экономили.

«Был период, когда покупали то, что подешевле. Я тогда вслух сказал: «Почему нашему гражданину нужно использовать нечто, что ниже по качеству, чем за кордоном?» Как-то это утвердилось, а поскольку мы головной центр, то и руководители других учреждений встали на эту позицию. И сегодня то, что мы используем, — это лучшее в мире, особенно одноразовые принадлежности», — признался академик.

Кардиохирург отметил, что санкции не повлияют и на международное сообщество врачей. По его словам, специалисты по-прежнему поддерживают связь и общаются на профессиональных конференциях.

«Мы являемся такими же членами Европейского общества сердечно-сосудистых хирургов, как и они. Они присылают приглашения, как принято, напоминания. И у нас они часто выступают. У нас будет сессия в мае, я думаю, что приедут специалисты из других стран», — рассказал Бокерия.

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