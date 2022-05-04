Кулеба призвал Запад передать Киеву реактивные системы залпового огня и танки

Украинская армия очень нуждается в поставках реактивных систем залпового огня и современных западных танков. Об этом заявил 4 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Наиболее острая необходимость сейчас в реактивных системах залпового огня. Нам также нужны танки, но это больше не должны быть старые советские танки. Нам нужны западные танки», — сказал высокопоставленный дипломат в интервью британскому телеканалу SkyNews.

По его словам, Киеву необходимы поставки британских танков.

«Нам необходима всеобъемлющая программа перехода от советских вооружений к оружию стандарта НАТО», — заключил глава украинской дипломатии.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в ходе телефонного разговора обсудили оказание дополнительной помощи Украине. Стороны «обсудили дополненную гуманитарную и военную помощь Украине и поддержание трансатлантического единства».

3 мая, выступая перед украинскими парламентариями по видеосвязи, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной рады Украины, что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения.

26 апреля замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания отправит на Украину высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель. Не исключено, что это произойдет до 10 мая.

24 апреля издание Express сообщило о планах Великобритании поставить Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним.

Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. При этом какие-либо подробности он не раскрыл.

Также в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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