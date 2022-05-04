Прямой эфир
Мир
Возгорание в результате обстрела со стороны Украины Макеевки локализовано
Мир
Байден пошутил про инвалидов на церемонии награждения спортсменов
Экономика
Глава ФРС Пауэлл допустил повышение ключевой ставки на 50 б. п.
Мир
МО РФ заявило о размещении ВСУ техники и склада на территории школ в Краматорске
Мир
Россия 5, 6 и 7 мая откроет гумкоридор для эвакуации гражданских с «Азовстали»
Экономика
В Словакии предрекли уничтожение экономики Европы в случае эмбарго на нефть из РФ
Мир
В ООН призвали США пускать в страну всех дипломатов по работе
Мир
ВС РФ поразили батарею украинских «Градов» и 83 района скопления живой силы
Общество
В семи районах Крыма продлен «желтый» уровень террористической опасности
Мир
МИД призвал Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии
Общество
СК РФ установил причастность командира ВСУ к обстрелу Донецка
Сюжет:

Кулеба призвал Запад передать Киеву реактивные системы залпового огня и танки

0
multiple launch rocket systems
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Gertrud Zach
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская армия очень нуждается в поставках реактивных систем залпового огня и современных западных танков. Об этом заявил 4 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов
Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву

«Наиболее острая необходимость сейчас в реактивных системах залпового огня. Нам также нужны танки, но это больше не должны быть старые советские танки. Нам нужны западные танки», — сказал высокопоставленный дипломат в интервью британскому телеканалу SkyNews.

По его словам, Киеву необходимы поставки британских танков.

«Нам необходима всеобъемлющая программа перехода от советских вооружений к оружию стандарта НАТО», — заключил глава украинской дипломатии.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в ходе телефонного разговора обсудили оказание дополнительной помощи Украине. Стороны «обсудили дополненную гуманитарную и военную помощь Украине и поддержание трансатлантического единства».

3 мая, выступая перед украинскими парламентариями по видеосвязи, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной рады Украины, что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения.

26 апреля замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания отправит на Украину высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель. Не исключено, что это произойдет до 10 мая.

24 апреля издание Express сообщило о планах Великобритании поставить Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним.

Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. При этом какие-либо подробности он не раскрыл.

Также в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022