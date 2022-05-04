Главы дипведомств США и Великобритании обсудили дополнительную помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в ходе телефонного разговора обсудили оказание дополнительной помощи Украине. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

В его заявлении говорится, что главы ведомств «обсудили дополненную гуманитарную и военную помощь Украине и поддержание трансатлантического единства». Также Блинкен и Трасс говорили о последствиях для тех, кто материально и финансово поддерживает проведение российской спецоперации. В разговоре главы ведомств коснулись тем борьбы с пандемией и финансирования сферы здравоохранения.

Ранее, 3 мая, выступая перед украинскими парламентариями по видеосвязи, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной рады Украины, что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения.

2 мая в Госдуме заявили, что зарубежные лидеры, решившие поставлять оружие на Украину, должны быть признаны военными преступниками и понести ответственность.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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