Зарубежные лидеры, решившие поставлять оружие на Украину, должны быть признаны военными преступниками и понести ответственность. Такое мнение в понедельник, 2 мая, выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, своими действиями они подталкивают мир к катастрофе.

«Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники», — написал Володин в своем Telegram.

Он подчеркнул, что европейские лидеры во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы. Поставляя оружие на Украину, они становятся стороной конфликта, считает спикер Госдумы.

«Начали забывать о трагедии Второй мировой войны и о том, какую цену пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма. Короткая историческая память может привести к большим проблемам», — указал он.

Накануне, 1 мая, сообщалось, что свыше 100 тыс. человек подписали петицию к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву. Авторы инициативы заявили о риске Третьей мировой войны из-за передачи вооружения Украине, а также призвали германское руководство сделать всё для скорейшего достижения прекращения огня.

28 апреля бундестаг принял резолюцию по поставкам Киеву тяжелого вооружения. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» высказал обеспокоенность стремлением Германии «втягиваться в военные авантюры» и выразил надежду на то, что данное решение не будет реализовано в полной мере.

Как подчеркивал двумя днями ранее лидер фракции «Левые» в бундестаге Дитмар Барч, поставки киевскому режиму тяжелого вооружения могут привести еще к большей эскалации конфликта.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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