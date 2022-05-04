В ООН призвали США пускать в страну всех дипломатов по работе

Допуск в США важен всем дипломатам, направляющимся по работе в штаб-квартиру ООН. Об этом 4 мая заявил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик на фоне невыдачи виз США российским дипломатам.

По его словам, вопрос неоднократно обсуждался с принимающей стороной. Дискуссии велись напрямую и продолжат подниматься, заверил он.

«Важно, чтобы каждому, у кого есть дела в ООН, было позволено прибыть в США для участия в этих заседаниях», — отметил он на брифинге.

Ранее в среду первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Вашингтон сорвал участие российской делегации в работе комитета по информации в ООН. По его словам, директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой выдали визу только 3 мая, у двух других делегатов виз до сих пор нет. При этом визовые запросы были поданы заранее.

По словам Полянского, российская сторона призывает секретариат принять необходимые меры по недопущению подобного в дальнейшем.

Случаи, когда российские делегаты не могли попасть на мероприятия, в том числе под эгидой ООН, в США из-за действий американских властей, уже не редкость. Как рассказал 14 марта «Известиям» замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, США злоупотребляют своим положением в качестве принимающей стороны штаб-квартиры ООН, отказывая в выдаче виз представителям делегации России и ряда других стран. Россия намерена добиваться проведения генсеком ОНН арбитражного разбирательства на сей счет, сказал дипломат.

Вершинин также отметил, что США обязаны давать визы и создавать условия для нормальной работы учреждений ООН и, соответственно, для приезда в Нью-Йорк делегаций, «иначе вся ооновская работа выхолащивается».