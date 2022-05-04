Военный эксперт объяснил последствия несоблюдения НАТО акта 1997 года

НАТО — это агрессивный альянс, который и ранее не соблюдал основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года, а теперь руководство просто заявило об этом прямо, заявил в среду, 4 мая, военный эксперт Виктор Литовкин.

Таким образом он прокомментировал заявление главы Военного комитета Североатлантического альянса Роберта Бауэра, который сказал, что акт Россия — НАТО не будет сдерживать альянс от расширения военного присутствия на востоке Европы.

«НАТО давно нарушает положения акта от 1997 года. Там, например, сказано, что партнеры не будет располагать на границах постоянные существенные контингенты. НАТО обращалось с этим понятием произвольно, как им было выгодно. Там было сказано, что для проведения учений на границе при количестве свыше 8 тыс. человек надо приглашать наблюдателей, а НАТО в последние годы проводило учения по 20 тыс. человек и не приглашало наблюдателей», — сказал он в беседе с «Известиями».

По словам Литовка, НАТО — агрессивный альянс, «который начинал все последние войны в Европе и на нашей планете».

3 мая представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь раскритиковал НАТО за неисполнение своих обещаний по нерасширению.Лицзянь опубликовал в Twitter карту, на которой показан процесс расширения альянса на восток, намекнув таким образом на склонность НАТО нарушать обещания.

2 мая финская газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая.

27 апреля финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто сообщила, что Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно. По данным издания, об этом может быть объявлено уже 16 мая.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Она считает, что власти этих стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.