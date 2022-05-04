В НАТО заявили о планах расширения военного присутствия на востоке Европы

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Роберт Бауэр 4 мая заявил, что основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не будет сдерживать альянс от расширения военного присутствия на востоке Европы.

«На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем [соглашение], но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий», — сказал Бауэр изданию Financial Times.

Он подчеркнул, что наращивание военной силы на востоке направлено на укрепление защиты НАТО.

В документе от 1997 года говорится, в частности, о том, что РФ и НАТО не рассматривают друг друга как противников и отказываются от размещения у границ друг друга существенных военных сил.

3 мая представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь раскритиковал НАТО за неисполнение своих обещаний по нерасширению. Лицзянь опубликовал в Twitter карту, на которой показан процесс расширения альянса на восток, намекнув таким образом на склонность НАТО нарушать обещания.

2 мая финская газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая.

27 апреля финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто сообщила, что Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно. По данным издания, об этом может быть объявлено уже 16 мая.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Она считает, что власти этих стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.