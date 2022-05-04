Европа попросила у России больше газа

Заявки европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину увеличились на этой неделе. Об этом в среду, 4 мая, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«На этой неделе в среднем на 43% увеличились заявки европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что 2 мая «Газпром» из-за аномально низкой для начала мая температуры поставил российским потребителям рекордный для этой даты объем газа — 791 млн куб. м.

Днем ранее Куприянов заявил, что «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме. Заявки европейских потребителей на российский газ составили 98,96 млн куб. м.

30 апреля представитель «Газпрома» сообщил, что Европа увеличивает заявки на поставку российского газа, несмотря на наступление выходных: в субботу этот показатель составил 71,7 млн куб. м, хотя в пятницу объем заявок составлял 65,4 млн куб. м.

Максимальные показатели по заявкам со стороны европейских стран наблюдались в начале марта, тогда их объем составлял до 109,6 млн куб. м.

29 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что в ближайшее время Европа не сможет отказаться от российского газа. При этом РФ уже занимается проработкой поставок в другие страны. До этого Силуанов отметил, что российская сторона не отказывалась от выполнения обязательств и исполняет контракты.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, а 31 марта подписал соответствующий указ. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.