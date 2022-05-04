Прямой эфир
Мир
Главы дипведомств США и Великобритании обсудили дополнительную помощь Украине
Экономика
S7 перейдет на российскую систему бронирования
Мир
Северная Корея выпустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд
Экономика
Рекордные объемы газа поступили в Италию с начала мая
Мир
Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы и министров ДНР и ЛНР
Мир
Экс-депутат рады объявил о начале первого этапа аннексии Западной Украины Польшей
Экономика
Россия доставит по Севморпути 80 млн т грузов к 2024 году
Мир
В Болгарии прошли митинги против поставок оружия Украине
Мир
Зеленский усомнился в эффективности мирных переговоров с РФ
Политика
Закон о внешнем управлении могут принять в первом чтении в мае
Наука
Изготовление разгонного блока для ракеты «Ангара» начнется после 2025 года

Северная Корея выпустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд

0
Ким Чен Ын
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Северная Корея (КНДР) выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных в среду, 4 мая.

Бомбически реально: КНДР подозревают в подготовке к ядерному испытанию
Что заставляет мир ожидать от Пхеньяна новой провокации

Высота, скорость и дальность полета снаряда выясняются. В текущем году это испытание вооружений со стороны КНДР стало 14-м по счету.

Ранее, 29 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости укреплять военную мощь страны, чтобы «превентивно и тщательно сдерживать» ядерную угрозу со стороны врагов. По его словам, «огромная наступательная мощь и подавляющая военная мощь» являются для Северной Кореи «спасательным кругом» и гарантией безопасности.

До этого Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на КНДР силу. Кроме того, в ходе парада Ким Чен Ын пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал страны «самыми быстрыми темпами». Как отмечало агентство Yonhap, Пхеньян по указанию лидера КНДР также проведет тщательную подготовку к применению программы ядерного сдерживания в любое время.

25 марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

10 марта США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные ракетные испытания. В Белом доме заявили, что Северная Корея провела в последние два месяца испытания «сравнительно новой» ракеты, что можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022