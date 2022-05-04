Северная Корея выпустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд

Северная Корея (КНДР) выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных в среду, 4 мая.

Высота, скорость и дальность полета снаряда выясняются. В текущем году это испытание вооружений со стороны КНДР стало 14-м по счету.

Ранее, 29 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости укреплять военную мощь страны, чтобы «превентивно и тщательно сдерживать» ядерную угрозу со стороны врагов. По его словам, «огромная наступательная мощь и подавляющая военная мощь» являются для Северной Кореи «спасательным кругом» и гарантией безопасности.

До этого Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на КНДР силу. Кроме того, в ходе парада Ким Чен Ын пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал страны «самыми быстрыми темпами». Как отмечало агентство Yonhap, Пхеньян по указанию лидера КНДР также проведет тщательную подготовку к применению программы ядерного сдерживания в любое время.

25 марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

10 марта США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные ракетные испытания. В Белом доме заявили, что Северная Корея провела в последние два месяца испытания «сравнительно новой» ракеты, что можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН.