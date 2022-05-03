Хорватия пригрозила наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович во вторник, 3 мая, предупредил о готовности наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс (НАТО).

«Кто говорит, что я — русский агент? Я с Россией никак не связан», — заявил он в ходе брифинга.

По словам Милановича, он не боится «ни русских, ни украинцев».

«С угрозами легко разберусь», — добавил он.

Представители СМИ вновь напомнили политику о вероятности вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

«Этот неожиданный вопрос возник как дождь весной, никто не ожидал <...> На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том уровне», — ответил Миланович.

Ранее хорватский президент уже выступал с критикой инициативы по вступлению этих стран в альянс. Так, 26 апреля он назвал присоединение Стокгольма и Хельсинки к НАТО «опасным шарлатанством», а также призвал отложить этот вопрос до окончательного разрешения проблем на Балканах.

2 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что гарантировать Швеции и Финляндии безопасность только за готовность стран вступить НАТО — преждевременно. При этом он указал на поддержку политики «открытых дверей» НАТО и заверил, что любые обсуждения о членстве в альянсе стран будут вестись между руководством этих стран и альянсом.

В тот же день финская газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая. Дата была назначена на 12 мая, так как в этот день партии парламента планируют обсудить доклад о внешней политике и политике безопасности страны.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении этих двух стран в НАТО. Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.