При возгорании на пермском пороховом заводе погибли два сотрудника

Вследствие возгорания продукции на пермском пороховом заводе погибли двое сотрудников. Один пострадавший госпитализирован, заявили 2 мая в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

«В результате происшествия пострадали три работника, из них один погиб на месте, два доставлены в больницу. В последующем еще один работник скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Вечером 1 мая на производственном участке № 12 «Пластмассы» произошло возгорание продукции. Огонь охватил крышу здания, общая площадь пожара составила 530 кв. м.

21 апреля в Твери произошло возгорание в здании Центрального научно-исследовательского института (НИИ) войск Воздушно-космической обороны. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. В тушении принимали участие 240 спасателей, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. По факту пожара возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности. Возгорание на площади 2,5 тыс. кв. м пожарные тушили всю ночь.

28 апреля число погибших в НИИ выросло до 22 человек.