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Число погибших при пожаре в тверском НИИ выросло до 22

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Число погибших во время крупного пожара на территории Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ в Твери выросло до 22 человек, уведомил представитель региональных экстренных служб в четверг, 28 апреля.

Отмечается, что продолжаются поиски еще одного человека.

«Обнаружены останки еще двух человек. На данный момент общее число погибших составляет 22. Под завалами может находиться еще один [человек]», — говорится в сообщении.

Ранее, 21 апреля, в четырехэтажном здании НИИ в Твери произошел пожар. Огонь распространился из помещений второго этажа по деревянным перекрытиям и охватил три верхних этажа. В результате обрушилась кровля.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. В тушении принимали участие 240 спасателей, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. По факту пожара возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности. Возгорание на площади 2,5 тыс. кв. м пожарные тушили всю ночь.

На следующее утро, 22 апреля, в 07:33 мск было объявлено о ликвидации пожара. Тогда сообщалось, что госпитализированы 13 человек.

На протяжении недели данные о количестве погибших обновлялись, появлялась новая информация о числе обнаруженных тел.

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