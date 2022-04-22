Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в военном НИИ в Твери

В результате пожара в здании Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Войск воздушно-космической обороны в Твери пострадал 31 человек. Об этом 22 апреля сообщил источник «Известий».

Госпитализированы 13 человек, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, в результате инцидента погибли семь человек, большая часть которых находилась на третьем этаже. Ранее региональные власти сообщали о гибели шестерых.

Всего из здания во время пожара эвакуировали 152 человек, из которых 98 вышли самостоятельно, 54 были спасены.

Пожар начался 21 апреля в 11:08 в четырехэтажном здании НИИ на улице Афанасия Никитина в центре города. По данным «Известий», при возгорании сработала пожарная сигнализация. Огонь распространился из помещений второго этажа по деревянным перекрытиям и охватил три верхних этажа. В результате по всему зданию обрушилась кровля.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. Его площадь составила примерно 2,5 тыс. кв. м. В тушении принимали участие 240 спасателей, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. После произошедшего возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности.