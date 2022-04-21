Один погиб и 20 человек пострадали при пожаре в оборонном НИИ в Твери

В Твери произошло возгорание в здании Центрального научно-исследовательского института (НИИ) войск Воздушно-космической обороны днем в четверг, 21 апреля. В результате ЧП, по предварительным данным, один человек погиб и 20 пострадало.

На данный момент площадь пожара в здании на улице Афанасия Никитина составляет одну тыс. кв. м.

«Произошел пожар в здании военного института, на месте работают подразделения. В результате пожара погиб один человек, 20 пострадали. Здание обследуется», — отметил собеседник ТАСС.

Отмечается, что несколько человек получили травмы, выпрыгивая из окон. Сейчас открытым огнем объяты несколько этажей. Пламя стремительно распространяется по деревянным перекрытиям.

В центре Твери из-за происшествия наблюдается сильное задымление. На тушение возгорания направлены караулы шести пожарных частей. Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным он мог возникнуть в результате аварийной работы электросети.

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