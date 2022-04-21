В Твери подключат систему умного мониторинга для борьбы с пожарами

Система умного видеомониторинга поможет Твери справиться с пожарами, создать комфорт и безопасность в городской и парковой среде и на производствах. Об этом сообщили 21 апреля «Тверские ведомости».

С 10 апреля в Твери официально объявлен пожароопасный период, население предупредили об административных наказаниях за сжигание сухой травы. Тем не менее уже 14 апреля в Тверской области вспыхнула цистерна с мазутом из-за горения сухостоя.

Современная технология ведет запись картинки и звука круглосуточно, в том числе в темное время суток. Отмечается, что видео можно «отмотать» назад и посмотреть ранее отснятый материал, потому как вся информация хранится в облаке CloudМТС в формате видеофайлов, она доступна в любое время из любой точки страны. Данные с камер обрабатываются и передаются в Единый городской центр мониторинга.

Помимо того, видеоконтроль с функцией распознавания лиц помогает найти потерявшихся на улицах детей, пожилых людей. Например, чтобы найти ребенка, необходимо внести в систему его описание и характеристики: камера проанализирует информацию и покажет местоположение человека, который соответствует указанным приметам.