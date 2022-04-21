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Власти подтвердили гибель шести человек при пожаре в военном НИИ в Твери

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Власти Тверской области подтвердили гибель шести человек в результате пожара в здании Центрального научно-исследовательского института (НИИ) Войск воздушно-космической обороны. Пострадали 27 человек.

«13 пострадавших госпитализированы в учреждения здравоохранения Твери. Помощь им оказывается в полном объеме. В том числе нас консультирует Центр медицины катастроф. Медики работают слаженно. Так, была организована быстрая доставка людей в медучреждения. В больницах достаточно коек, есть необходимые лекарства. Часть пострадавших получает помощь амбулаторно», — сказал министр здравоохранения региона Сергей Козлов.

По данным на 17:00 мск, пожар был локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. По информации Telegram-канала 112, в здании под завалами могут находиться от 10 до 15 человек.

Возгорание произошло днем в четверг на втором этаже института. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. В результате по всему зданию обрушилась кровля. Как сообщил источник «Известий», из здания было эвакуировано более 30 человек. К тушению привлекли вертолет.

Находившиеся в здании люди во время происшествия надышались дымом. Некоторые из них, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон, из-за чего получили ушибы.

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