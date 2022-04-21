Число погибших в тверском НИИ увеличилось до двух человек

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до двух человек.

«Два человека погибли. Еще 21 пострадал», — сообщил 21 апреля источник «Известий».

Всего из здания было эвакуировано более 30 человек. В настоящее время пять человек госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) в Твери, семь — в областную клиническую больницу. Решается вопрос о госпитализации еще девяти пострадавших.

Прежде сообщалось об одном погибшем и 20 пострадавших.

Отмечается, что пожар привел к большому числу жертв из-за того, что находящиеся в здании надышалась дымом. Некоторые, спасаясь от огня, прыгали из окон, получив ушибы и травмы.

Возгорание произошло днем в четверг на втором этаже Центрального научно-исследовательского института (НИИ) войск Воздушно-космической обороны. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам, что привело к обрушению кровли по всему зданию.

Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.