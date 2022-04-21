Вертолет привлекли к тушению пожара в здании оборонного НИИ в Твери

Вертолет привлечен к тушению пожара в здании Центрального научно-исследовательского института (НИИ) Войск воздушно-космической обороны в Твери. На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Известий» 21 апреля, запечатлена работа спасателей.

Возгорание произошло днем в четверг на втором этаже института. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. В результате по всему зданию обрушилась кровля.

По данным источника «Известий», два человека погибли, еще 21 пострадал. Из здания было эвакуировано более 30 человек, пятеро госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи в Твери, семерых направили в областную клиническую больницу. Решается вопрос о госпитализации еще девяти пострадавших.

Уточняется, что пожар привел к большому числу пострадавших из-за того, что находившиеся в здании люди надышалась дымом. Некоторые, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон и получили ушибы.