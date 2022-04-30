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Названа предварительная причина пожара в НИИ в Твери

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Предварительной причиной пожара в здании Центрального научно-исследовательского института (НИИ) войск Воздушно-космической обороны стало короткое замыкание. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

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«Предварительные обстоятельства и причина пожара установлены. К возгоранию привело короткое замыкание электронагревательного прибора в кабинете на втором этаже, когда в нем никого не было», —заявил он.

Кроме того, по словам источника, причиной значительного распространения пожара и сильного задымления стал поздний вызов пожарных.

Он пояснил, что в здании в момент начала пожара было 175 человек, 54 из них были спасены из горящих помещений, 98 вышли на улицу сами.

21 апреля в четырехэтажном здании НИИ в Твери произошел пожар. Огонь распространился из помещений второго этажа по деревянным перекрытиям и охватил три верхних этажа. В результате обрушилась кровля. В результате пожара погибли 22 человека, госпитализированы 13 человек.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. В тушении принимали участие 240 спасателей, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. По факту пожара возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности. Возгорание на площади 2,5 тыс. кв. м пожарные тушили всю ночь.

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