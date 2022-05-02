В Ереване полиция разблокировала все перекрытые оппозицией перекрестки

Полиция Армении разблокировала все перекрестки в Ереване, которые утром 2 мая перекрыли оппозиционные активисты с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом говорится в заявлении силового ведомства.

«Полиция открыла все тридцать перекрестков, которые заблокировали граждане с утра. В настоящий момент движение в улицах Еревана возобновлено», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что по состоянию на 09:40 по местному времени (08:40 мск) были задержаны 125 человек. Всех активистов доставили в полицейские участки.

1 мая вице-спикер парламента страны, член партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге заявил, что Оппозиционная партия Армении намерена начать круглосуточные акции протеста со 2 мая в Ереване, чтобы добиваться отставки премьер-министра страны.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване ежедневно с 17 апреля. Митингующие выражают несогласие с позицией Пашиняна, оговоренной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

Вопрос статуса Нагорного Карабаха обсуждается на высшем уровне глав трех государств — России, Армении и Азербайджана. Как заявил 19 апреля «Известиям» директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян, встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении, которая состоялась в тот же день, — является попыткой сделать шаг к стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе довольно сложная, назвать ее спокойной нельзя, поскольку время от времени происходят столкновения и перестрелки.

7 апреля Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.