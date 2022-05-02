Объем заявок на транзит российского газа через Украину вырос на 76%

Заявки на транзит газа РФ через Украину выросли на 76% со дня отключения Польши и Болгарии. Это следует из данных «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) 2 мая.

Так, заявки на прокачку по Украине через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны РФ на 1 мая составили 98,89 млн куб. м. Это на 76%, или в 1,8 раза, больше, чем 26 апреля. Заявки через данные станции формируются на основе спроса в Европе.

По данным газотранспортного оператора Gascade, поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу Ямал–Европа держатся на уровне около 30 млн куб. м. в сутки, что более чем в пять раз выше уровня 26 апреля.

30 апреля официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Европа увеличивает заявки на поставку российского газа через территорию Украины несмотря на наступление выходных. Так, на 30 апреля объем заявок составил 71,7 млн куб. м, в то время как днем ранее — 65,4 млн куб. м.

Также отмечалось, что поток по газопроводу Ямал–Европа из ФРГ в Польшу остается на максимальном уровне 1,3 млн куб. м в час, о чем свидетельствуют данные Gascade.

27 апреля «Газпром» заявил о полной приостановке поставок газа компании PGNiG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ рублях. Аналогичная мера была принята в отношении Болгарии. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны быть осуществлены в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты проинформированы, отметили в компании.

26 апреля уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

В тот же день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что прожить без газа из РФ Польше будет нелегко.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.