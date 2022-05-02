В «Газпроме» сообщили об увеличении заявок на транзит газа через Украину

Поставки российского газа через Украину осуществляются в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей, которые на 2 мая составили 98,96 млн куб. м. Об этом сообщил журналистам официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей — 98,96 млн кубометров на 2 мая», — сказал он на брифинге.

Максимальные показатели по заявкам со стороны европейских стран наблюдались в начале марта, тогда их объем составил до 109,6 млн куб. м.

Ранее, 30 апреля, Куприянов заявил, что Европа увеличивает заявки на поставку российского газа, несмотря на наступление выходных — в субботу этот показатель составил 71,7 млн куб. м.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что в ближайшее время Европа не сможет отказаться от российского газа. При этом РФ уже занимается проработкой поставок в другие страны. До этого Силуанов отметил, что российская сторона не отказывалась от выполнения обязательств и исполняет контракты.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, а 31 марта подписал соответствующий указ. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.