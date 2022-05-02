Трамп обвинил Россию в проявлении неуважения к США

Бывший американский президент Дональд Трамп 1 мая обвинил Россию в проявлении неуважения к США риторикой относительно ядерного оружия.

«Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. [Президент России Владимир Путин] же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в штате Небраска.

По словам политика, на посту президента он отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил Соединенных Штатов, но у него «не было выбора», поскольку этим занимались другие государства.

Между тем США управляет президент, который «понятия не имеет, что происходит, который пожимает руку воздуху», заключил Трамп.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные журналисты исказили его слова о ядерной войне. Россия никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны, подчеркнул министр.

1 мая в конгресс США внесен на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских военных для защиты Украины в том случае, если Россия начнет применять там химическое, биологическое или ядерное оружие.

Ранее, 30 апреля, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны. Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания всё больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, «а с ней и всё НАТО, позиционирующее себя ядерным альянсом».

До этого, 19 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик». Министр обратил внимание на то, что Россия на протяжении многих десятилетий неизменно выступала против использования ядерного оружия.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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