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Украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка

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Украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлениям: 23:54 — Донецк (Куйбышевский район), 00:07 — Донецк (Кировский район)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что сначала Вооруженные силы Украины выпустили четыре снаряда калибром 122 мм, а затем четыре снаряда ракеты из БМ-21 «Град».

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что украинская сторона применила реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в Дебальцево в ДНР.

По данным штаба территориальной обороны, пострадали два человека, также повреждены здания школы, детсада, техникума и около 10 жилых домов.

Днем ранее один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Украины.

Также стало известно, что в ночь на 29 апреля украинские войска обстреляли Донецк. Отмечалось, что после 3:00 город четыре раза подвергся обстрелу. Всего выпущено 13 мин калибром 120 мм, а также 21 снаряд калибром 122 мм.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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