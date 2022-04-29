Один погиб и трое пострадали при ракетных обстрелах ВСУ по Донецку

Один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Украины. Об этом 29 апреля сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой Народной Республики (ДНР).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила предварительная информация о гибели одного и ранении трех мирных жителей в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) Петровского района города Донецка», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также, по информации СЦКК, в городе есть повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Отмечается, что эксперты оперативной группы СЦКК ДНР проведут обследование мест обстрела и установят детали произошедшего.

По данным новостных Telegram-каналов, со стороны города Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области Украины по Петровскому району ДНР выпущено более 100 ракет из РСЗО «Град».

В результате обстрела, по предварительным данным, повреждены три детских сада, школа № 100. Кроме того, есть информация о попадании снаряда в магазин и Дом культуры.

29 апреля сообщалось, что ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из РСЗО «Град». Как заявили в СЦКК, украинская сторона выпустила по городу 27 ракет. На видеозаписи, которая есть в распоряжении «Известий», можно увидеть, что в результате обстрелов были повреждены несколько домов. При этом о погибших и пострадавших не сообщается.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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