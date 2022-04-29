Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в ночь на пятницу, 29 апреля, обстреляли Донецк. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению Донецка», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Отмечается, что после 3:00 город четыре раза подвергся обстрелу. Всего выпущено 13 мин калибром 120 мм, а также 21 снаряд калибром 122 мм.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» показал кадры из Макеевки, которая в четверг, 28 апреля, подверглась обстрелу со стороны ВФУ.

28 апреля стало известно, что один ребенок погиб в результате обстрела Макеевки украинскими националистами. Кроме того, ранения получили 19 мирных жителей, включая четверых детей.

До этого, 26 апреля, сообщалось, что в результате действий украинских силовиков ранения получили еще 11 человек.

В этот же день стало известно о ранении двух человек при обстреле украинскими военными поселка Шахта имени Абакумова в Донецкой области.

Отмечалось, что пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Один из снарядов попал в жилой дом и полностью его разрушил, еще несколько зданий сильно повреждены.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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