Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территории, ранее освобожденные силами Донецкой Народной Республики (ДНР). По последним данным, в результате действий украинских силовиков ранения получили еще восемь человек. Об этом сообщили в воскресенье, 1 мая, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении восьми мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в Волновахском районе пострадал 44-летний мужчина.

В Мариуполе пострадали четыре мужчины от 48 до 75 лет, а также три женщины от 49 до 63 лет.

Общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1309 человек, в том числе 67 детей.

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Украины. По информации СЦКК, в городе есть повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

В этот же день корреспондент «Известий» показал кадры из Макеевки, которая 28 апреля подверглась обстрелу со стороны ВФУ. Сообщалось, что один ребенок погиб в результате обстрела Макеевки украинскими националистами. Кроме того, ранения получили 19 мирных жителей, включая четверых детей.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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