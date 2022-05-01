«Молдовагаз» сообщила о штатных поставках газа в Молдавию

Поставки природного газа в Молдавию идут в штатном режиме. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщил председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта с ПАО «Газпром», — написал он в своем Telegram-канале.

27 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что у Молдавии нет альтернативы российскому газу. Она уточнила, что в условиях прекращения действия контракта с российской компанией «Газпром» с 1 мая Молдавии придется закупать газ на рынке. При этом предложения потенциальных поставщиков «не устраивают, потому что они очень дорогие».

К 20 апреля «Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом» за потребление газа в апреле. Отмечается, что компания перечислила ПАО «Газпром» $69,5 млн за поставки природного газа в марте–апреле этого года.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

23 марта Чебан заявил, что с 1 мая компания сможет оплачивать поставки российского газа рублями или евро, при этом сложностей возникнуть не должно. Он подчеркнул, что «Молдовагаз» и прежде расплачивалась с Россией в рублях.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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