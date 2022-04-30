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В Китае назвали «жестким» ответом отказ России поставлять газ в ЕС

«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом России на санкции
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Россия прекратила поставки газа из-за их отказа платить в рублях, это является «самым жестким ответом» России на западные санкции. Такое мнение выразил декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян в статье для издания «Хуаньцю шибао».

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Так, автор привел в пример отказ России с 27 апреля поставлять газ Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях. По мнению эксперта, такой шаг указывает на то, что ранее выдвинутое РФ требование «начало действовать и на сегодняшний день считается ее самым жестким ответом на западные санкции».

Как отметил профессор, кризис на Украине привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, пострадавшего от пандемии COVID-19.

В частности, изменилась структура цепочки поставок на международном рынке нефти и газа: Москва начала искать новые каналы сбыта этих энергоресурсов, а Европа начала активнее пытаться избавиться от нефтегазовой зависимости от России.

Он добавил, что заменой российской нефти и газа может стать импорт топлива из Катара и США. Однако в этих регионах еще не налажена масштабная и стабильная нефтегазотранспортная инфраструктура с Европой, предупредил специалист.

Кроме того, как отметил эксперт, в Соединенных Штатах наблюдается нехватка судов для перевозки сжиженного природного газа.

По мнению автора материала, изменения в структуре международного предложения и спроса на нефть и газ произошли из-за украинского кризиса.

Ранее, 26 апреля, замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что санкционное давление на Россию основано на лжи и лицемерии.

В конце марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что государства Запада фактически развязали полномасштабную экономическую войну против России. По его словам, западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против Москвы войну в торговле, экономике, захватывают собственность РФ, блокируют финансовые отношения страны.

В ответ на западные санкции 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

При этом 29 апреля стало известно, что австрийский концерн OMV прорабатывает предложенный ПАО «Газпром» вариант оплаты газа в рублях.

27 апреля агентство Bloomberg написало, что 10 покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях. При этом четверо из них уже оплатили покупку.

В тот же день финансовый директор немецкой энергетической компании Uniper Тиина Туомела заявила, что Германия не отказывается от оплаты газа в рублях и продолжает обсуждать эту возможность с Россией. Она подчеркнула, что первый платеж компании за российский газ в рублях могут провести в конце мая.

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