В МИД назвали основой санкционного давления на Россию ложь и лицемерие

Санкционное давление на Россию основано на лжи и лицемерии. Об этом заявил во вторник, 26 апреля, замглавы МИД РФ Александр Панкин в ходе выступления по видеосвязи на Форуме Экономического и социального Совета ООН (ЭКОСОС) по финансированию развития.

«Сегодня Россия оказалась в ситуации беспрецедентного санкционного давления. Оно несправедливо ни по форме, ни по сути, так как основано на лжи и лицемерии», — сказал он.

Кроме того, он призвал «объединить усилия во имя построения более справедливого экономического миропорядка».

Ранее в этот день главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман в разговоре с «Известиями» оценил прогнозы S&P Global Market Intelligence, согласно которым России потребуется 10 лет на экономическое восстановление до уровня 2021 года. По словам эксперта, Экономика гипотетически может расти быстрее по сравнению с этими расчетами, но это возможно только в случае скорых позитивных изменений, в том числе вокруг ситуации с операцией Москвы в Донбассе.

25 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не могла больше предпринимать такие же действия, как на Украине.

17 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России — вопрос времени. По ее словам, санкции все глубже въедаются в российскую экономику, а ВВП страны снизится на 11%.

В конце марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что государства Запада фактически развязали полномасштабную экономическую войну против России. По его словам, западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против Москвы войну в торговле, экономике, захватывают собственность РФ, блокируют финансовые отношения страны.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и их сателлиты объявили России тотальную гибридную войну, цели которой заключаются в разрушении российской экономики и подрыве внутриполитической стабильности.

Санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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