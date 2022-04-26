Экономист оценил прогноз S&P о восстановлении экономики РФ за 10 лет

Экономика гипотетически может расти быстрее по сравнению с расчетами S&P Global Market Intelligence, согласно которым России потребуется 10 лет на экономическое восстановление до уровня 2021 года, но это возможно только в случае скорых позитивных изменений, в том числе вокруг ситуации с операцией Москвы в Донбассе. Об этом заявил «Известиям» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман во вторник, 26 апреля.

«При затягивании конфликта ситуация может оказаться и более тяжелой. Но вероятность того или иного сценария вряд ли можно предполагать сейчас: уж слишком много неопределенности в самых разных областях политики и экономики», — сказал он.

Ранее в этот же день аналитики S&P спрогнозировали, что на фоне санкций России потребуется 10 лет на восстановление экономики до уровня 2021 года. По их данным, в 2022 году ВВП страны сократится на 11,1%, начнет повышаться только в 2024-м — на 1,6%. При этом инфляция в стране в этом году составит 17,8%, в 2023-м — 10%, а в 2024-м — 7,5%. Сократится рост цен до 4,6% только к 2026 году, полагают аналитики.

Гойхман же считает, что для долгосрочного обоснованного прогнозирования темпов восстановления экономики нужно четкое понимание действующих на будущее факторов. Но сейчас крайне затруднительно основываться на каких-либо отправных точках для прогнозных расчетов, полагает он. Дело в том, что драйверы ослабления экономики не перестали действовать и неизвестно их развитие в дальнейшем. Основные из них — геополитическая ситуация вокруг операции России в Донбассе и влияние новых санкций, которые наложили ряд стран, несогласных с ней, подчеркнул экономист.

«Глубина сокращения и темпы дальнейшего восстановления экономики зависят, в частности, от следующих вопросов: насколько длительной будет военная фаза противостояния, на каких условиях она закончится, станут ли усиливаться антироссийские санкции и, в частности, будет ли введено эмбарго на покупку российской нефти, газа, иных экспортных товаров? Будут ли, и если да, то когда и насколько сняты санкционные ограничения на поставки в Россию товаров и оборудования, на привлечение инвестиций, участие РФ в международном разделении труда. Какова будет в перспективе внутренняя экономическая политика, степень поддержки бизнеса, частного предпринимательства, административные ограничения и антимонопольная практика», — сообщил Гойхман, отметив, что пока на эти и иные не менее важные вопросы ответа нет.

Соответственно, говорить обоснованно о масштабах падения и сроках восстановления экономики можно будет по крайней мере после прекращения операции в Донбассе, заключил специалист.

17 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России — вопрос времени. По ее словам, санкции все глубже въедаются в российскую экономику, а ВВП страны снизится на 11%.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова главы ЕК заявил, что дефолт России обернется дефолтом Европы.

По мнению заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, США пытаются спровоцировать дефолт в РФ за счет запрета иностранных инвестиций в российские ценные бумаги. Он подчеркнул, что Вашингтон готов жертвовать интересами собственных компаний. У России же, отмечали в Москве, есть все возможности для обслуживания внешних долгов.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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