Покинувшую «Азовсталь» женщину заподозрили в сходстве со снайпершей

Пользователи социальных сетей уличили Наталью Савину, покинувшую «Азовсталь» вместе с мужем и дочерью, в том, что она похожа на известную украинскую снайпершу Елену Белозерскую из Киева.

Однако, несмотря на внешнее сходство с Белозерской, которая еще в начале февраля в интервью британской газете The Sun заявляла, что готова убивать людей в Донбассе, женщина, эвакуировавшаяся с «Азовстали», оказалась не ей.

Таким образом, распространившаяся в Сети информация о «снайперше» оказалась фейком.

Кроме того, Наталья, во внешности которой заметили сходство с Белозерской, ранее писала в соцсетях посты с поддержкой России. Помимо этого, она состояла в российских группах, а также призывала помочь беженцам.

Ранее журналисты выяснили, что на личной странице ее супруга Михаила Савина, в социальной сети обнаружили фотографии десятилетней давности, где он позирует с нацистской символикой и приветствием. Есть ли у мужчины какие-то связи с националистами, сейчас выясняют российские специалисты.

При этом сам он, по свидетельствам журналистов, уже раскаялся в содеянной и связал фотографии с «юношеской глупостью».

Семейная пара с 11-летним ребенком первая из мирных жителей эвакуировалась с территориии канцерна в Мариуполе. Они рассказали «Известиям», что находились в бомбоубежище с 8 марта по 28 апреля. Муж проработал на «Азовстали» мастером около 20 лет, а супруга — почти 15, переводчиком.

Как рассказал Михаил Савин, впервые представители «Азова» появились на территории комбината 10 марта. Приехали впятером на небольшом фургоне.

По мнению Натальи, их сразу заинтересовала территория завода с бункерами и подземными ходами. По ее словам, они обосновались и использовали мирных граждан в качестве прикрытия, не разрешая им эвакуироваться.

О том, что можно эвакуироваться по гумкоридору семейная пара узнала по радио.

Ранее в этот день глава республики Денис Пушилин выразил надежду на скорое разрешение ситуации с «Азовсталью».

21 апреля президент России Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Позднее, в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем, которые прошли 26 апреля в Москве, Путин сравнил украинских боевиков с террористами, указав на то, что они продолжают удерживать мирных граждан на комбинате.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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