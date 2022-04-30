У покинувшего «Азовсталь» мужчины нашли фото с нацистской символикой

Журналисты выяснили новые детали о спасенной семье с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Супруги Михаил и Наталья Савины, а также их дочь сумели выйти 29 апреля с территории, где укрываются свыше двух тысяч националистов. В бункере они провели около двух месяцев.

Так, на личной странице Михаила в социальной сети обнаружили фотографии десятилетней давности, где он позирует с нацистской символикой и приветствием.

Есть ли у мужчины какие-то связи с националистами, сейчас выясняют российские специалисты.

При этом сам он, по свидетельствам журналистов, уже раскаялся в содеянной и связал фотографии с «юношеской глупостью». Кроме того, примечательно, что мужчина уже давно не посещал свой аккаунт.

Ранее семейная пара с 11-летним ребенком рассказала «Известиям», что находилась в бомбоубежище с 8 марта по 28 апреля. Муж проработал на «Азовстали» мастером около 20 лет, а супруга — почти 15, переводчиком.

Как рассказал Михаил Савин, впервые представители «Азова» появились на территории комбината 10 марта. Приехали впятером на небольшом фургоне.

По мнению Натальи, их сразу заинтересовала территория завода с бункерами и подземными ходами. По ее словам, они обосновались и использовали мирных граждан в качестве прикрытия, не разрешая им эвакуироваться.

О том, что можно эвакуироваться по гумкоридору семейная пара узнала по радио.

28 апреля после встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем, сообщалось о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей из «Азовстали».

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил слова Путина, что гражданские могут выйти и пойти в любую сторону, поэтому это не тема для переговоров.

21 апреля президент России Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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