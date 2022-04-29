Бутман назвал отказ «Би-2» от концерта из-за буквы Z непатриотичным

Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман назвал поступок группы «Би-2», которая отказалась играть концерт в Омске из-за баннера с символом Z, серьезным ударом по репутации музыкантов. Об этом он заявил РЕН ТВ в пятницу, 29 апреля.

«Это серьезное решение — отказаться от концерта за несколько минут до его начала, когда зрители уже в зале или стоят в очереди, чтобы пройти в зал. Это, конечно, серьезный удар по репутации артистов. Я бы играл концерт независимо от того, что там висит. На сегодняшний момент вся страна переживает и участвует в специальной операции. И наши солдаты выполняют свой долг», — заявил Бутман.

По его словам, если кто-то не согласен с этим, то тогда лучше совсем не давать концерты.

«Если ты не согласен с условиями сегодняшних реалий жизни в нашей стране, то просто надо отказаться от гастролей вообще. Не ездить никуда, и тогда это будет позиция. А позиция «Я езжу, я зарабатываю, выступаю, для меня важны зрители, но я не согласен, и зрители для меня уже не важны» — это непрофессионально и непатриотично», — отметил Бутман.

Музыкант подчеркнул, что артист должен дарить зрителю радость и быть благодарным за возможность заниматься профессиональной деятельностью.

«Не могу не выступать, потому что я артист. А сегодня мой зритель больше нуждается в хорошем настроении, в оптимизме и в уверенности того, что всё, что мы делаем, — мы делаем правильно. Те, кто не согласен с действиями, всем, что происходит, — ну должны как минимум не участвовать в культурной жизни страны», — сказал он.

Саксофонист также обратил внимание, что у некоторых артистов «очень короткая память», и они забывают, как к ним хорошо относились.

«К сожалению, такая короткая память — она есть. Уверяю вас, что не будет какого-то артиста в любой стране — ничего не произойдет. Люди будут жить, кушать, просто без какого-то человека. Мы можем спокойно прожить без любой группы — без Игоря Бутмана, без группы «Би-2», без Аллы Пугачевой. Люди будут жить, и на наши места придут другие артисты. Поэтому надо быть благодарным тому, что мы имеем в этой жизни. За то, что мы можем встречаться со зрителями, что зрители покупают билеты, мы на эти билеты живем, зарабатываем, творим и получаем удовольствие от жизни», — заключил Бутман.

Накануне, 28 апреля, рок-группа «Би-2» отказалась выступать для жителей Омска из-за баннера с буквой Z, установленного за сценой. Отмена концерта произошла за несколько минут до начала, музыканты заявили, что были готовы выступить, однако выйти на сцену им якобы не дали организаторы.

Первый заместитель министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что коллектив «тайно, ночью, ни с кем не согласовывая» завесил баннер черным траурным полотном. Отмечается, что идти на компромисс музыканты отказались, а остальные рекламные плакаты претензий у группы не вызвали.

Гитарист рок-группы «Би-2» Андрей Звонков попытался оправдаться за срыв концерта, назвав причиной отсутствие в договоре рекламных баннеров. Также, по его словам, тот самый баннер с буквой Z якобы «мешал звуку». При этом музыкант не объяснил, каким образом черная ткань, которой коллектив завесил плакат, могла решить проблему со звуком.

Ранее группа «Би-2» неоднократно отказывалась выступать на концертах в поддержку Донбасса, в благотворительных марафонах по сбору средств детям — жертвам украинской агрессии в ЛНР и ДНР.

2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Так, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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