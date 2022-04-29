Захарова указала на заигрывания посла Израиля на Украине с киевским режимом

Инициатива посла Израиля на Украине Михаэля Бродского изменить названия ряда киевских улиц со связанных с Россией на имена «праведников мира» в рамках кампании по дерусификации является заигрыванием с местным режимом. Такое заявление в пятницу, 29 апреля, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат заявила, что те якобы спасавшие в Великой Отечественной войне евреев деятели, чьими именами предложили назвать общественные места и улицы, являются псевдогероями. Именно ими, то есть местными националистами и коллаборационистами украинской повстанческой армии, организации украинских националистов и боевиками сейчас, по словам Захаровой, принято гордиться. Хотя именно они и совершали погромы и прочие преступления.

По словам Захаровой, задача властей Киева сейчас — «лишить украинцев памяти о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Александре Пушкине, подвигах командиров и бойцов Красной Армии». А заигрывания Бродского приведут к тому, что соседние улицы будут носить имена защитников евреев и тех, кто уничтожал их тысячами в годы войны.

«Русофобская истерия, которая охватила украинское руководство, отрабатывающее националистическую повестку при прямой поддержке заокеанских кураторов, к сожалению, стала уже привычной приметой времени», — добавила дипломат.

25 апреля стало известно, что киевский городской совет собирает предложения по переименованию почти 300 городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией.

15 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что горсовет украинской столицы переименовал сквер дружбы Киева и Москвы в сквер героев Мариуполя.

11 апреля, уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь призвал отказаться от использования русского языка при наименовании городов и других населенных пунктов. По мнению омбудсмена, такой шаг необходим для укрепления самобытности и культурной независимости Украины.

30 марта глава СК РФ Бастрыкин заявил о необходимости проанализировать содержание украинских учебников по истории на предмет умышленного искажения информации.

О том, что украинские учебники «фальсифицируют историю», сообщило ранее в тот же день Министерство просвещения России. По словам главы ведомства, Сергея Кравцова, вопрос о разработке новой образовательной политики возник еще после провозглашения независимости Украины в 1991 году. Он подчеркнул, что в учебниках Россия называлась агрессором, также замалчивалась информация о российской культуре и науке.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

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